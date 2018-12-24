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24.12.2018 20:46
Рубрика: Экономика

"Большая четверка" объединится для развития сетей 5G

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сотовые компании отозвали свои индивидуальные заявки на частоты для создания сетей 5G. Теперь они готовы совместно использовать инфраструктуру для развития таких сетей. По сути речь идет о создании инфраструктурного оператора, пояснил журналистам по итогам заседания госкомиссии по радиочастотам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Минкомсвязи представило сотовым компаниям проект Концепции развития сетей мобильной связи 5G. Обсуждение еще продолжается, сказал Иванов, добавив, что в конце прошлой недели поступило официальное письмо от Союза LTE. В нем отмечается, что исходя из прогнозов о возможности высвобождения радиочастотного спектра предложенный в концепции вариант объединения операторов радиочастот требует дальнейшей проработки вопроса. Как именно будет происходить консолидация, Иванов уточнять не стал. "Нам все равно, важно чтоб был один инфраструктурный оператор", - сказал Иванов. Как пояснил источник в отрасли, речь идет о создании консорциума для получения и использования частот. Операторы заинтересованы в сетях 3,4-3,8 ГГц.

Фото: depositphotos.com
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Проектом решения ГКРЧ предлагается выделить неопределенному кругу лиц полосы для экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электро-магнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС различного назначения для создания пилотных зон 5G на территории ряда аэропортов, в парке "Зарядье", на ВДНХ, на трассе М-4 "Дон", в Мурманском морском порту в ряде других российских городах.

Однако сейчас для 5G есть только две полосы, потому что по остальным необходимо проводить конверсию. "У нас есть специальная рабочая группа, которая сейчас изыскивает не то что свободные, а потенциально возможные к освобождению полосы радиочастот для того, чтобы иметь возможность внести их хотя бы на Всемирную конференцию радиосвязи (ВКР) 2023 года", - отметил Иванов. По его словам, сейчас четырех диапазонов частот, которые предназначены для 5G, явно маловато, поэтому все частоты, которые будут освобождаться, все будем отдавать инфраструктурному оператору, пообещал он. Кроме этого, совместное использование частот при технологии 5G экономически выгоднее, заявил Иванов.

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