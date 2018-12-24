Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281

В Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести во время цунами. По последнимм данным, погиб 281 человек, пострадали свыше 1000.

"Мы получили информацию из районов, расположенных на островах Суматра и Ява. Сейчас спасатели ищут 408 человек", - рассказал официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. По его словам, свыше четырех тысяч человек покинули свои дома.

Напомним, ночью 23 декабря в Зондском проливе между островами Суматра и Ява были зафиксированы трехметровые волны. Они могли возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Потоки воды разрушили 520 жилых построек и нанесли ущерб гостиницам на побережье (рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг). Территория, пострадавшая в результате цунами (провинция Бантен), не пользуется популярностью у иностранцев. В основном там отдыхают местные туристы.