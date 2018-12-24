Новости

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281 06:03
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне 05:59
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 05:42
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 05:15
В Хабаровском крае охотник на снегоходе провалился под лед 05:11
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного 04:39
На электроподстанции в ЕАО произошел пожар 04:00
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан 03:58
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом 03:55
Самый большой в мире елочный шар появился в Дубае 03:11
Тереза Мэй в рождественском послании упомянула "российское вторжение" 03:05
Скандальный журналист Spiegel присвоил пожертвования для детей 02:42
В США неизвестный на автомобиле протаранил здание церкви 02:11
Новый самолет S7 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя 02:01
Белый дом: Американцы поддержали решение о выводе войск из Сирии 01:42
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией 00:48
Звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде измазали "кровью" 00:31
Аэропорт Бирмингема возобновил работу после сбоя в системе управления 23.12.2018
Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу 23.12.2018
Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии 23.12.2018
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками "Бутырки" 23.12.2018
Патрик Шанахан станет и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года 23.12.2018
Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года 23.12.2018
Макрон выразил сожаление в связи с выводом войск США из Сирии 23.12.2018
Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами 23.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 06:03
Рубрика: В мире

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281

В Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести во время цунами. По последнимм данным, погиб 281 человек, пострадали свыше 1000.

Видео: вокалиста группы Seventeen смыло в море цунами в Индонезии

"Мы получили информацию из районов, расположенных на островах Суматра и Ява. Сейчас спасатели ищут 408 человек", - рассказал официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. По его словам, свыше четырех тысяч человек покинули свои дома.

Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии

Напомним, ночью 23 декабря в Зондском проливе между островами Суматра и Ява были зафиксированы трехметровые волны. Они могли возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Потоки воды разрушили 520 жилых построек и нанесли ущерб гостиницам на побережье (рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг). Территория, пострадавшая в результате цунами (провинция Бантен), не пользуется популярностью у иностранцев. В основном там отдыхают местные туристы.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии