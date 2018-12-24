Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа

Ульяновский автомобильный завод обнародовал предновогодний видеоролик, рассказывающий о людях, живущих жизнью предприятия. Эта "короткометражка" пленяет искренностью. Например, она начинается с того, как водитель с третьего раза заводит мотор модели-ветерана (съемка ведется из салона, по всей видимости, это УАЗ-31512 с составным лобовом стеклом).

Видео сопровождается бегущими строками - "каждый день на Ульяновском автомобильном заводе работает 14 518 человек, с конвейера ежегодно сходят 50 517 автомобилей". Далее показана работа цехов штамповки, сборки, тестирование машин на испытательном полигоне, к слову, не всегда успешное - заснято, как тестируемый "Уазик" переворачивается после резкого маневра, но чудесным образом снова встает на колеса. Эти кадры перемежаются со сценами из жизни заводчан, где они женятся, отдыхают, путешествуют, конечно же на машинах, собранных "УАЗом" - "Буханках", "Патриотах", "Хантерах".

"В 2018-м году мы пустили всех в святая святых и познакомили со своими сотрудниками. На протяжении года мы совершенствовали процесс производства и логистику, модернизировали систему контроля качества, но более важным было то, что мы показали в прямом эфире сборку первого внедорожника УАЗ "Патриот" 2019 модельного года. Благодаря сотрудникам Ульяновского автомобильного завода мероприятие, аналогов у которого в России ещё не было, прошло в штатном режиме", - говорится в сопровождающем видеоролик информационном сообщении.

"Короткометражка" от УАЗа стала продолжением серии ранее продемонстрированных роликов под названием "Завод отвечает", отражающих новую стратегию открытости. В серии таких видео работники завода отвечали на злободневные вопросы, связанные с автомобилями из Ульяновска. Наиболее рейтинговой оказалась серия роликов об обновленном "Патриоте”, адресованная критикам модели. В таких фильмах представители компании рассказывали о конструктивных особенностях модернизированного внедорожника и преимуществах тех или иных решений.

По словам представителей завода, новое короткое видео о сотрудниках УАЗа - логичное завершение 2018 года.