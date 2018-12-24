Полис ОСАГО предлагается сделать двух видов: для водителей и для автомобилей.

С такой инициативой выступили депутаты. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Напомним, что сейчас автовладелец может купить полис на машину, а также вписать в него несколько водителей, которые могут пользоваться его транспортным средством. Он может купить полис без ограничения круга лиц, допущенных к управлению его автомобилем. В этой ситуации любой человек с правами может управлять этой машиной. Но стоит такой полис более чем в два раза дороже.

Однако нередки ситуации, когда водитель меняет машины как перчатки. Сегодня он за рулем одной, завтра - другой, послезавтра - третьей. Это может быть связано как с его профессией, так и с тем, что у него на семью несколько машин.

Есть еще и сервис "трезвый водитель". Но работает он, если у автовладельца нет ограничений в полисе по кругу допущенных к управлению водителей.

Изменить эту ситуацию предложили депутаты от ЛДПР. По мнению одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова, в жизни часто возникают ситуации, когда собственник машины вынужден передать право управления водителю, не вписанному в страховой полис, но который сам застрахован по ОСАГО другого автомобиля.

С другой стороны, как правило, в семье один автомобиль, но несколько человек, имеющих права. Чтобы не оформлять полисы ОСАГО на каждого водителя, должен остаться и нынешний подход: оформление ОСАГО на автомобиль с включением в список тех, кто допущен к его управлению.

Однако, по мнению страховщиков, такой порядок сделает отлаженную систему нерегулируемой, а полисы для мультиводителей будут крайне дорогими.

Как рассказал "РГ" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, для контроля за наличием полиса возможно применение лишь одной из систем. Либо привязка полиса к водителю, либо к автомобилю. Во всем мире обязательное страхование привязано именно к автомобилю. В нашей стране, если не брать во внимание Москву, на семью, как правило, приходится один автомобиль, но при этом несколько человек в семье имеют права. Проще застраховать один автомобиль и вписать в полис несколько человек, чем страховать каждого водителя в отдельности. К тому же такая страховка может оказаться дороже. Это будет аналог мультиполиса, который сейчас работает для неограниченного количества водителей. Убыточность по мультиполисам выше, чем по полисам, по которым все параметры определены. Убыточность по мультиполису вида "один водитель - любой автомобиль" тоже будет выше.