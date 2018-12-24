Экс-судью из Москвы приговорили к 5,5 годам колонии за мошенничество

Симоновский районный суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии бывшего судью столичного Арбитражного суда Игоря Корогодова. Он признан виновным в мошенничестве на 70 тысяч долларов.

Второй фигурант этого дела, адвокат Александр Мосин, по решению суда будет отбывать наказание, три года лишения свободы, но уже в исправительной колонии общего режима. Суд установил, что в январе 2016 года судья Игорь Корогодов, узнав о том, что в производстве его коллеги находится иск о возмещении предпринимателю НДС, решил на этом подзаработать. Он предложил представителю истца Павлу Мосину сообщить клиенту, что судья за 70 тысяч долларов готов посодействовать предпринимателю в решении вопроса о возмещении НДС в его пользу. Но Мосин сообщил об этом предложении судьи в ФСБ. Там заявителю посоветовали согласиться на уплату денег и содействовать оперативному эксперименту. После чего все переговоры Игоря Корогодова с Мосиным проходили под контролем оперативников.

Следователи установили, что Корогодов денежные средства планировал присвоить, не посвящая в свои планы ни коллегу-судью, ни адвоката-посредника. При получении денег судья и адвокат были задержаны.

Выходец из Главной военной прокуратуры Игорь Корогодов работал в Арбитражном суде города Москвы с 2006 года, имея второй квалификационный судейский класс. В 2014 году Корогодов задекларировал доход в 2,7 млн рублей, у супруги – 1,8 млн рублей.