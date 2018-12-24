Геослужба США обвинила Трампа в несообщении о цунами в Индонезии

Геологическая служба США (USGS), одна из основных мировых организаций, специализирующаяся на науках о Земле и отслеживающая землетрясения, вулканы, цунами и другие природные катаклизмы, заявила, что не может представить общественности данные о цунами в Индонезии.

Причиной этого, по информации американского издания Huffington Post, стала политика президента США Дональда Трампа, который не подписал постановление о финансировании работы правительства, а USGS относится к госструктурам.

Напомним, Трамп отказался завизировать документ, в котором не было заложено 5 миллиардов долларов на строительство стены между США и Мексикой. "Из-за нехватки финансирования большинство вебсайтов USGS могут не обновляться", - говорится в предупреждении, вывешенном организацией на собственной странице в интернете.

Кроме того, USGS намерена оставить на работе только 75 из 8032 своих сотрудников, остальных будут, вероятно, привлекать по мере необходимости в случае новых катаклизмов. В результате цунами, ударившего по провинции Бантен на западе острова Ява в Индонезии, погибли 334 человека. Число жертв может вырасти, поскольку еще 61 человек по-прежнему числится пропавшим без вести.

Согласно предварительным заявлениям индонезийских властей, причиной стихию мог стать подводный оползень, спровоцированный деятельностью знаменитого вулкана Кракатау, расположенного неподалеку от места трагедии в Зондском проливе на острове Анак-Кракатау. При этом в Зондском проливе, несмотря на вулканическую активность района, пока что отсутствует система раннего предупреждения о цунами.