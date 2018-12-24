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24.12.2018 13:15
Рубрика: В мире

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 334 человек

Текст: Константин Волков

В результате цунами, ударившего по провинции Бантен на западе острова Ява в Индонезии, погибли 334 человека. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии. При этом отмечается, что число жертв может еще вырасти, поскольку еще 61 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 281 жертве. Количество пострадавших составило 1016 человек. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в подвергшийся удару цунами район, где встретился с пострадавшими.

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами

Свое соболезнование Индонезии высказали несколько десятков стран, в том числе и Россия.

Согласно предварительным заявлениям индонезийских властей, причиной цунами мог стать подводный оползень, спровоцированный деятельностью знаменитого вулкана Кракатау, расположенного неподалеку от места трагедии в Зондском проливе на острове Анак-Кракатау. При этом в Зондском проливе, несмотря на вулканическую активность района, пока что отсутствует система раннего предупреждения о цунами.

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