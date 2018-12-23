Путин выразил соболезнования родным погибших в Индонезии

В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии в связи с трагическими последствиями цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива. Об этом говорится в телеграмме Владимира Путина, адресованной президенту Индонезии Джоко Видодо. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - выразил соболезнования Владимир Путин.

Напомним, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии в ночь на восквресенье. Высота волн достигала трех метров. Потоками воды были смыты около 400 жилых домов на побережье. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 168 человек, еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

По данным посольства РФ в Джакарте, россиян среди погибших и пострадавших от цунами нет.