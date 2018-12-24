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24.12.2018 19:37
Рубрика: Власть

Косачев увидел признаки "украинизации" Британии

Текст: Галина Мисливская

Из Лондона поступают нелепые новости, все больше похожие на киевские, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор имеет в виду заявление премьер-министра королевства Терезы Мэй, которая в рождественском послании поблагодарила военных за защиту страны от "российского вторжения" и "наведение порядка" после инцидента в Солсбери, где в марте были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Новости из Великобритании - одна другой абсурднее - говорят, судя по всему, о процессе украинизации Соединенного Королевства", - сказал Косачев РИА Новости.

Фото: REUTERS
Мэй поблагодарила армию за защиту от несуществующего российского вторжения

Судя по словам Мэй, Великобритания - еще одна страна, которая героически сопротивляется "российской агрессии" своими доблестными вооруженными силами, отметил сенатор.

Он также обратил внимание на "решительный бой" в информационном поле, а именно публикацию газетой Times списка журналистов эдинбургского бюро агентства Sputnik с фотографиями и с указанием их должностей, а также призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекса Коул-Хэмилтона конфисковать имущество российских журналистов, работающих на "пропаганду".

"Практика такого публичного доноса вполне в духе нынешних украинских реалий, где к этому давно привыкли, хотя даже в Европе после попадания в черные списки экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера сочли, что это - перебор", - заявил Косачев.

Лондон, подчеркнул он, не настроен дискутировать по существу, вместо этого инакомыслящих выставляют на всеобщее обозрение и осуждение. "Невольно вспомнишь, что действие антиутопии Оруэлла происходит именно в Британии", - заключил сенатор.

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