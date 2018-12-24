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24.12.2018 15:00
Рубрика: Экономика

Максим Орешкин описал рост экономики в 2019 году

Текст: Екатерина Ясакова
Рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозируемых 1,3 процента. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По его словам, наиболее сложным для России будет начало 2019 года. Свое влияние будут оказывать такие факторы, как непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков, снижение спроса на экспорт российских товаров, увеличение НДС, а также политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления. Прогнозы на второе полугодие более оптимистичные. Ранее Минэкономразвития высказывалось о том, что не ожидает замедления роста ВВП страны в 2019 году после повышения ключевой ставки ЦБ до 7,75 процента.

Фото: depositphotos.com
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Также глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу RT заявил о том, что росту российской экономики мешают демографические проблемы, которые остались после 1990-х годов. Из-за этого не хватает рабочей силы. Изменить ситуацию может национальный проект "Демография", который стартует в 2019 году и рассчитан до 2024 года.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
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