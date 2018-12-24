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24.12.2018 12:36
Рубрика: Власть

Матвиенко: Президент выступит с Посланием в I квартале 2019 года

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию в первом квартале 2019 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.

Ранее стало известно, что традиционное Послание главы государства в декабре не состоится.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию

По словам Матвиенко, в этом решении нет никакого тайного смысла. Она напомнила, что Конституция обязывает президента выступать с посланием раз в год, при этом никаких дат в Основном законе не указано. А предыдущее Послание прозвучало в марте текущего года.

"Соответственно, в первом квартале следующего года президент также выступит, безусловно, с Посланием Федеральному Собранию", - заявила глава Совфеда.

"Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных", - добавила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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