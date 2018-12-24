Матвиенко: Президент выступит с Посланием в I квартале 2019 года

Президент России Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию в первом квартале 2019 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.

Ранее стало известно, что традиционное Послание главы государства в декабре не состоится.

По словам Матвиенко, в этом решении нет никакого тайного смысла. Она напомнила, что Конституция обязывает президента выступать с посланием раз в год, при этом никаких дат в Основном законе не указано. А предыдущее Послание прозвучало в марте текущего года.

"Соответственно, в первом квартале следующего года президент также выступит, безусловно, с Посланием Федеральному Собранию", - заявила глава Совфеда.

"Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных", - добавила она.