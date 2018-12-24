МИД РФ: Киев может готовить провокацию с химоружием

Власти Украины не скрывают своих намерений перейти к полномасштабным действиям в Донбассе. Для этого может использоваться провокация с использованием оружия массового поражения, химического или биологического. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - отметила дипломат. По ее словам, в последнее время в украинских СМИ все чаще появляются публикации о возможном применении ДНР и ЛНР боевых отравляющих веществ. А представитель Украины в ПА НАТО заявила о разработке Россией химического и биологического оружия. "Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на заявление о переводе подразделений кибернетической безопасности ВСУ в боевой режим работы. "Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве", - считает Захарова, напомнив, что на Украине находятся представители 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании.

По словам дипломата, организация провокации в том или ином виде позволит Киеву продлить режим военного положения, а заодно и отложить проведение президентских выборов на Украине, что крайне важно для главы государства Петра Порошенко, имеющего очень низкие рейтинги.