Минкомсвязи проверит информацию о росте тарифов на сотовую связь

Минкомсвязи намерено разобраться с информацией о росте тарифов на сотовую связь. Глава ведомства Константин Носков выразил надежду, что повышение стоимости услуг сотовых операторов в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом.

Он признал, что нагрузка на операторов серьезная, в том числе из-за роста налогов и требований законов "пакета Яровой". "Придем к тому, чтобы цены не росли", - передает его слова ТАСС. Как писала "РГ", сотовые компании предупредили своих корпоративных клиентов о корректировке тарифов из-за изменения НДС с 18 до 20 процентов.

В компании "Билайн" пояснили, что сообщение о корректировке тарифов касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС, равно как и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах, предусмотрено условиями договора.

Корректировка не затронула все тарифы массово, отметили в Tele2. Корректировки не связаны напрямую с повышением НДС, именно по этой причине они затронули только часть тарифов, пояснили в компании.