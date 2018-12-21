Оператор связи прокомментировал информацию о росте тарифов

Абоненты ряда сотовых операторов начали получать уведомления об изменении тарифов в 2019 году.

Пока речь идет о пересмотре тарифных планов из-за изменения размера НДС. И это незначительная коррективна. Но по прогнозам экспертов, стоимость услуг сотовой связи может вырасти на 15 процентов, писала ранее "РГ".

В компании "Билайн" пояснили, что сообщение о корректировке тарифов касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС, равно как и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах, предусмотрено условиями договора.