Московский метрополитен будет продавать старые указатели

Столичный метрополитен с завтрашнего дня начинает продавать старые указатели.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, в продажу поступит более 30 старых вывесок, среди которых указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Вход в метро", "Переход", "Не прохода", "Полиция", "Переход прекращается в 1 час ночи" и другие.

"Мы провели опрос в наших социальных сетях, спросили у пользователей, хотели бы они подарить старым указателям "вторую жизнь", - заявила Юлия Темникова, замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами. В опросе приняли участие более 1,6 тысячи человек, из них 84% поддержали нашу идею. Если мы поймем, что указатели пользуются высоким спросом, то мы выставим на продажу дополнительные партии".

Указатели можно посмотреть и купить во флагманском магазине метро на "Маяковской" и в информцентре на "Тушинской" или выбрать на сайте.

Цены на указатели начинаются от 1500 рублей за несветящийся указатель, верхняя планка - 10000 рублей за световой короб.

Продажей старых указателей в свое время занимался и Лондонский метрополитен.