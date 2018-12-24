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24.12.2018 21:04
Рубрика: Авто

Едем по режиму

Нарушение труда и отдыха водителей проверят на трассе
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Органы Ространснадзора получили доступ к приборам, которые фиксируют режим труда и отдыха водителя. То есть к тахографам.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Увы, не в том объеме, в котором изначально вносились. По сути, все поправки ограничились только правилами по обеспечению безопасности перевозок. Хотя изначально законопроект предусматривал довольно жесткие меры по отношению к водителям, которые не соблюдают режим труда и отдыха, а также к их работодателям.

Фото: depositphotos.com
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В проекте предусматривалось привлечение к ответственности не только водителей, но и их работодателей. Но эти поправки не были приняты. Как не было в Кодексе об административных правонарушениях возможности привлечения юридических лиц - владельцев транспорта, так и нет.

Проект предусматривал в ситуации, когда тахограф был вовсе не установлен, когда автобус вышел на линию без проверки технического состояния, а водитель был выпущен без медобследования, органам транспортного надзора передать полномочия по наказанию должностного лица дисквалификацией на срок от года до трех, а также применения административного прекращения деятельности юрлица или предпринимателя на срок от месяца до трех.

Но все это не вошло в окончательную редакцию. А поправки в КоАП и вовсе не прошли. Поэтому в законе о безопасности дорожного движения остались только лишь рекомендации для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных владельцев автобусов по перевозке пассажиров. Ответственность осталась та же.