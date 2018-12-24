Назван самый мощный смартфон на сегодняшний день

Анонсированный 18 декабря смартфон Lenovo Z5 Pro показал максимальный результат в бенчмарке AnTuTu. Его производительность оценили в 368480 баллов.

Этот результат выше, чем у iPhone XS (355596 баллов) и Huawei Mate 20 Pro (305437 баллов). Ранее в этом месяце разработчики AnTuTu представили списки самых производительных Android-смартфонов и iOS-устройств. При этом, по их словам, сравнивать результаты тестирования девайсов, работающих на Android и iOS, некорректно.

Новинка от Lenovo, выполненная в форм-факторе слайдера с 6,4-дюймовым экраном FullHD+, оснащена топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, а старшая версия Z5 Pro работает с 12 гигабайтами оперативной памяти. Не исключено, что скоро такой объем ОЗУ станет новым стандартом отрасли. Аппарат с двумя двойными камерами поступит в продажу 24 января, модификация на 6 гигабайт будет стоить около 26 тысяч рублей, 12-гигабайтная - около 43 тысяч рублей.