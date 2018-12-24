У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Назван самый мощный смартфон на сегодняшний день

24.12.2018,  
16:29
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Анонсированный 18 декабря смартфон Lenovo Z5 Pro показал максимальный результат в бенчмарке AnTuTu. Его производительность оценили в 368480 баллов.

Этот результат выше, чем у iPhone XS (355596 баллов) и Huawei Mate 20 Pro (305437 баллов). Ранее в этом месяце разработчики AnTuTu представили списки самых производительных Android-смартфонов и iOS-устройств. При этом, по их словам, сравнивать результаты тестирования девайсов, работающих на Android и iOS, некорректно.

Последнее обновление сломало миллионы iPhone
Samsung возвращает Edge. Подробности об "облегченном" Galaxy S10

Новинка от Lenovo, выполненная в форм-факторе слайдера с 6,4-дюймовым экраном FullHD+, оснащена топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, а старшая версия Z5 Pro работает с 12 гигабайтами оперативной памяти. Не исключено, что скоро такой объем ОЗУ станет новым стандартом отрасли. Аппарат с двумя двойными камерами поступит в продажу 24 января, модификация на 6 гигабайт будет стоить около 26 тысяч рублей, 12-гигабайтная - около 43 тысяч рублей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi 19.12.2018
Рассекречены подробности о смартфонах Samsung Galaxy S10 и S10+ 19.12.2018
рейтинги
В Steam стартует голосование за лучшие игры 2018 года 19.12.2018
"Яндекс" запустил рейтинг сайтов Рунета. Mail.ru против 12.11.2018
Lenovo
Вышел самый мощный в мире смартфон с 12 гигабайтами оперативки 18.12.2018
В Сеть утекли данные о смартфоне Lenovo с 12 Гб оперативной памяти 17.12.2018