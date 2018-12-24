Названы самые ожидаемые машины 2019 года

Ушедший год оказался богат на автомобильные новинки, но и в следующем году будут громкие премьеры. Портал Business Insider назвал машины, которые ждут больше всего. В список попали 40 автомобилей.

Так, журналисты с особым нетерпением ждут седаны Audi A6, A7 и A8, а также новый флагманский внедорожник марки Q8 и электрокроссовер e-Tron.

У BMW особый интерес вызывают седан 3 Series, купе 8 Series и родстер Z4. Еще в следующем году на рынке появится новое поколение внедорожников X5 и флагман X7.

Mercedes-Benz выпустит новый седан A-Class, спорткар AMG GT, кроссовер GLE нового поколения, электрокроссовер EQC и обновленный G-Wagon.

Cadillac пополнит свой модельный ряд кроссовером XT4, а Honda - вседорожником Passport.

Porsche 911. Фото: Пресс-служба Porsche.

У Porsche появятся Cayenne третьего поколения, восьмая генерация модели 911 и электрический седан Taycan.

Не останутся в стороне и корейцы. Hyundai презентует кроссовер Nexo на водородном топливе и огромный Palisade, о котором "РГ" уже подробно рассказывала.

В 2019 году ожидается выход внедорожников Land Rover Defender и Range Rover Evoque нового поколения, а после восьмилетнего перерыва на рынок вернется пикап Ford Ranger. Последний, кстати, может вернуться и в Россию - в открытой базе Росстандарта появилось продленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель.

Lincoln выпустит седан Continental, внедорожник Aviator и кроссовер Nautilus, также дебютирует седан Kia K900.

Остальной список самых ожидаемых авто выглядит следующим образом: Model Y от Tesla, Toyota Supra, Lamborghini Urus, McLaren 720S, Lexus UX, Ram 1500, Rolls-Royce Cullinan, Volkswagen Arteon (авто еще не добралось до США) и Volvo V60.

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