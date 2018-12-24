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Рубрика: Экономика

Нефть обвалилась на 6-7 процентов на пессимизме инвесторов

Текст: Александра Воздвиженская

Цены на эталонные сорта нефти во время торгов 24 декабря продолжают падать: за сутки они снизились на 6-7 процентов. Так, техасская WTI упала ниже 43 долларов - минимума июня 2017 года, североморская Brent опустилась ниже 51 доллара - уровня августа того же года.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Причина все та же - рост опасений, что мировая экономика будет и далее замедляться, а это, в свою очередь, приведет и к снижению спроса на сырьевые и товарные активы, включая нефть", - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Начальник департамента торговых операций "Фридом Финанс" Игорь Клюшнев подчеркивает, что большинство мировых фондовых индексов тоже демонстрирует негативную динамику, поэтому многие инвесторы в условиях продолжения коррекции сосредоточены на поиске защитных активов. Нефть к таковым не относится.

Из оперативных данных давление на котировки оказала статистика по буровой активности в США, где выросло число установок на десять единиц, однако на фоне обвала котировок добывающие компании, очевидно, вскоре сократят бюджеты на разведку и бурение, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Артем Копылов.

"На коротком горизонте цены на нефть, с высокой вероятностью, продолжат снижение. Но пока ОПЕК+ все еще имеет широкие возможности для регулирования предложения, мы бы не ставили на сохранение нисходящего тренда в течение следующего года", - подчеркивает он.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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