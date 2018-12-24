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Рубрика: В мире

Посольство РФ: Даже Рождество Лондон использует для нагнетания русофобии

Текст: Юрий Когалов

Рождественское выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, поблагодарившей военных за защиту моря и неба от "российского вторжения", вызвало недоумение и сожаление у российских дипломатов.

"Даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений", - отметили в посольстве РФ в Лондоне.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По словам представителя дипмиссии, формулировка, использованная Мэй, может создать впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства или территориальных вод Великобритании. "Такого никогда не было", - подчеркнули в посольстве.

Каждый раз, когда Лондон заявляет о "перехватах "самолетов или кораблей, речь идет о плановых тренировочных миссиях или мирном проходе через Ла-Манш в соответствии с международным правом. "Кстати, никаких претензий по поводу попыток нарушения британского суверенитета официальный Лондон никогда перед нами не выдвигал", - напомнили в посольстве.

Примечательно, что обращение к военным направила именно Мэй, а не министр обороны Гэвин Уильямсон, который в настоящее время находится на Украине. По некоторым данным, именно он стоял за попыткой утроить премьер-министру вотум недоверия несколько дней назад. К тому же, таким образом она подстраховалась на случай конфликта с Москвой (о возможном противостоянии в "горячих точках" под предлогом защиты Альбиона от мнимого российского вторжения Мэй тоже говорила в своей речи).

В мире Европа Великобритания
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