Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции

Во вторник, 25 декабря, президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лукашенко приедет в Россию с рабочим визитом.

Лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы продвижения интеграции на евразийском пространстве.

Президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече станет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что на переговорах планируется обсудить ряд вопросов в двусторонних отношениях, "которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи".