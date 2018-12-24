Припарковаться у больниц в Москве будет проще

У московских больниц и поликлиник появится больше парковочных мест. Как заявил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, в ближайшее время транспортники изучат, где можно оборудовать пространство для машин пациентов.

Серьезные проблемы с парковкой у соцучреждений в Москве появились в 2016 году. Тогда у больниц и школ стали появляться знаки, запрещающие парковку. Водители возмущались: везешь, допустим, родственника с переломом в травмпункт, а встать негде! А если серьезная травма? В НИИ Склифосовского, например, участники ДТП нередко привозят пострадавших, не дожидаясь "скорой".

В Центре организации дорожного движения объясняли: никакой кампанейщины не было, просто заботимся об антитеррористической безопасности. Где-то ставили знаки, где-то - добавляли парковки. Но мест все равно не хватает.

Теперь ситуация понемногу будет меняться. В Морозовской детской больницы уже открыли 100 мест для парковки. Это сделано специально, чтобы родственники могли свободно привезти пациента, навестить его или забрать из стационара. Машины теперь можно ставить на территории больницы. Если ребенок нуждается в экстренной госпитализации, вас обязаны пропустить прямо к приемному отделению. Если речь о плановом лечении - нужно показать ранее оформленный талон. Водителю нужно иметь с собой паспорт.

Схема расположения парковок размещена на мороздгкб.рф, на территории тоже все расчерчено. Время парковки у больницы регламентировано. В случае экстренной госпитализации можно стоять, максимум, два часа. Персонал будет следить за соблюдением правил.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что рядом с соцучреждениями есть около 440 бесплатных мест для автомобилей пациентов. Они обозначены специальными знаками, вставать можно круглосуточно. Автомобилистов просят как можно скорее освобождать эти места и парковаться только в случае, если и вправду нужно обратиться в больницу.