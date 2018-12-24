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24.12.2018 20:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ночь перед Рождеством

Тарья Турунен спела в Москве с оркестром "Русская филармония"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Праздничные концерты в России - давняя традиция знаменитой финки Тарьи Турунен, бывшей солистки готик-рок-группы Nightwish, а ныне оперной певицы.

Год назад перед Новым годом она выступила в Московской консерватории, теперь выбрала для новой программы Concert for a Dark Christmas Московский международный дом музыки. И захотела спеть с российским филармоническим оркестром. А вокалисты Академии хорового искусства имени В.С. Попова выходили на сцену почти три минуты: Тарья Турунен решила рискнуть и пригласить на сцену почти сорок человек.

Сказочным и волшебным получился этот концерт - благодаря чарующему и будто парящему над суетой голосу Тарьи Турунен, согревающему и успокаивающему.

"Я знаю, что мы живем в трудные времена, но верю, что музыка нас может сближать и сделать людей по всему миру добрее, дружелюбнее", - рассказала певица со сцены.

Фото: Александр Куров/ТАСС
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В Москве Тарья Турунен пела как главные рождественские стандарты в готических версиях, так и свои лучшие песни, среди которых, конечно, оказалась и оказались и Silent Night, и Walking in the Air, и We Three Kings.

Певица снова привезла в Россию семилетнюю дочку Наоми. Год назад та стеснялась, но вместе с мамой выходила на бис получать букеты цветов. А теперь впервые подпевала ей в хите Deck the Halls.

"Моя дочь впервые пела со мной на сцене. Она была невероятно счастлива. Спасибо, Москва, за любовь и теплый прием", - рассказала уже после концерта Тарья Турунен...

В Москве певице подарили целый магазин роз (в том числе и любимого цвета Тарьи - фиолетового), синюю (еще один ее любимый цвет) продолговатую шкатулку (много в России мастеров - вот и вырезали для любимой певицы такую необычную, из дерева!), раритетное издание диска Scorpions - The Sting in the Tail, где Тарья вместе с солистом группы Клаусом Майне спела драматичную балладу Only the Good Die Young. А еще коробку клюквы в сахаре, невероятное количество красивых открыток или сделанных поклонниками сувениров.

А сама она охотно фотографировалась со зрителями. Пусть возвращается скорее. Праздников всегда не хватает.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым
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