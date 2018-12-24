Названа причина смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой

Кадр из фильма "Мой убийца" (2016). Фото: kinopoisk.ru

Причиной смерти российской актрисы театра и кино Галины Тихоновой, скончавшейся 23 декабря на 32-м году жизни, стал тяжелый приступ аллергической астмы.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Галина Тихонова родилась в 1987 году в селе Табага в Якутии. В 2010 году окончила с отличием Арктический государственный институт культуры и искусств. Служила в "Театре Олонхо", где сыграла в постановках "Олох Долгуннара", "Эрбэхчэй Бэргэн", "Таптал Талыыта", "Дьырыбына Дьырылыатта".

На экранах - с 2011 года. На счету артистки роли в картинах "Дорога", "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Темные силы", "Счастье", "Мой убийца", "Чувак".

Призер IV Якутского Международного кинофестиваля и XXIV Китайского кинофестиваля "Золотой петух и Сто цветов".