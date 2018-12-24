Новости

Дэвид Духовны отреагировал на предложение записать дуэт со Шнуровым 15:10
Фото и видео: "Рабыня Изаура" впервые приехала в Россию 13:36
Актриса Галина Тихонова скоропостижно скончалась на 32-м году жизни 12:55
Появились подробности госпитализации Сергея Юрского 11:29
Джеймса Бонда предложили сделать транссексуалом 11:24

Названа причина смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой

Наше кино
    24.12.2018, 15:21
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Мой убийца" (2016). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Мой убийца" (2016). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Мой убийца" (2016). Фото: kinopoisk.ru

Причиной смерти российской актрисы театра и кино Галины Тихоновой, скончавшейся 23 декабря на 32-м году жизни, стал тяжелый приступ аллергической астмы.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Галина Тихонова родилась в 1987 году в селе Табага в Якутии. В 2010 году окончила с отличием Арктический государственный институт культуры и искусств. Служила в "Театре Олонхо", где сыграла в постановках "Олох Долгуннара", "Эрбэхчэй Бэргэн",  "Таптал Талыыта", "Дьырыбына Дьырылыатта".

На экранах - с 2011 года. На счету артистки роли в картинах "Дорога", "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Темные силы", "Счастье", "Мой убийца", "Чувак".

Призер IV Якутского Международного кинофестиваля и XXIV Китайского кинофестиваля "Золотой петух и Сто цветов".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве 10:43
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона 22.12.2018
Вышел тизер сериала про супергероев-изгоев "Роковой Патруль" 22.12.2018
Вышел трейлер ситкома "Чудотворцы" с Рэдклиффом и Бушеми 22.12.2018
⧣ Россия
Фото: ТАСС/ Пресс-служба «Шоу Уральские пельмени»
Скандальную звезду "Уральских пельменей" ограбили в центре Москвы 21.12.2018
Актер Дмитрий Калинин умер в возрасте 52 лет 21.12.2018
⧣ утраты
Фото: kinopoisk.ru
Умер актер из фильма Карпентера "Нечто" Дональд Моффет 22.12.2018
Умерла актриса сериалов "Клиент всегда мертв" и "Друзья" Этель Эйлер 22.12.2018
Умерла создательница "Гринча", вдова Доктора Сьюза Одри Гейзел 22.12.2018
⧣ театр
Фото: Пресс-служба Малого театра
Скончался Заслуженный артист РФ Олег Мартьянов 19.12.2018
У сериала Райана Мерфи "Вражда" появится конкурент 14.12.2018
Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина 10.12.2018