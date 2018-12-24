Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае

В Сети опубликовано видео, сделанное в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где загадочным образом в русло замерзшей реки сползла вершина сопки.

Очевидцы произошедшего рассказывают о том, что часть холма была разрушена в результате падения метеорита.

По словам специалиста по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослава Коршунова, вероятнее всего, около ручья Малый Сандар произошел оползень.

По крайней мере, сейсмодатчики не зафиксировали событий, которые могли быть спровоцированы падением метеорита.