В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС

В районе Бурейской ГЭС в Хабаровском крае сейсмодатчики высокой чувствительности не зарегистрировали событий, которые могли бы быть спровоцированы падением метеорита.

- По информации, которая сейчас есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита. ГЭС работает в штатном режиме, - пояснил РИА Новости специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов.

Напомним, ранее сообщалось, что хабаровские специалисты (в том числе спасатели и ученые) выехали в Верхнебуреинский район, где по неизвестным пока причинам вершина сопки сползла в русло замерзшей реки.

Причиной ЧП, по разным версиям, может быть снесший сопку гигантский метеорит, а также оползень или крупная часть ракеты.