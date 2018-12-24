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24.12.2018 16:07
Проект: В регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обновило парк автомобильного транспорта и специальной техники

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги мероприятий по плановой замене устаревшей автомобильной и специальной техники в 2018 году. С января по декабрь было приобретено 132 единицы современного автотранспорта, включая дорожно-строительную и специализированную технику, закуплены автомобили общетранспортного назначения и коммунальной техники.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Новые автомобили предназначены для выполнения работ в части обслуживания магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП).Так, передвижная автомобильная лаборатория электрохимзащиты позволяет в полевых условиях проводить диагностический контроль состояния изоляции МН и МНПП, выполнять ремонт дефектов. Крoме того, приобретены передвижные сварочные агрегаты и передвижные сварочные комплексы, автокраны, бульдозеры, полноприводные машины дорожные универсальные, тракторы, компрессорные самоходные станции.

Для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных в болотистой или труднопроходимой местности, используются гусеничные плавающие транспортеры. Также в 2018 году автопарк АО "Транснефть - Западная Сибирь" пополнился специальной техникой для ликвидации последствий нештатных ситуаций. В Омское, Новосибирское, Красноярское районные нефтепроводные управления (РНУ) поступили вакуумные нефтесборщики, передвижные насосные установки, пожарные автоцистерны.

Замена устаревшего автотранспорта - важная составляющая в реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности АО "Транснефть - Западная Сибирь". Как пояснил начальник отдела транспортных средств и специальной техники предприятия Дмитрий Шаповалов, по мере эксплуатации происходит износ узлов и агрегатов, что в значительной мере снижает КПД автомобиля и соответственно увеличивает расход моторного топлива. Согласно методике расчетов расхода топлива, использование новой техники взамен выработавшей ресурс дает экономию до 8%. В 2018 году предприятием запланировано общее снижение потребления моторного топлива в объеме 238 тонн условного топлива или 198 тонн в натуральном выражении.

Кроме того, АО "Транснефть - Западная Сибирь" с 2013 года успешно применяет систему мониторинга транспорта ГЛОНАСС. На базе системы разработана подсистема планирования, эксплуатации транспортных средств, автоматического обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования. Ее применение позволяет в любой момент производить мониторинг местоположения техники, скоростного режима и контролировать расход топлива, исключает непроизводительные пробеги и поддерживает высокий уровень транспортной дисциплины. Оптимизация маршрутов перевозок автомобильного транспорта в 2018 году обеспечит экономию для АО "Транснефть - Западная Сибирь" в размере 13,3 млн рублей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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