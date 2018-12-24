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24.12.2018 20:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кружок умелые руки

Компаниям из 31 региона помогут работать эффективнее
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Минэкономразвития утвердило список регионов - участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Из 39 регионов, представивших жюри свои программы, отобраны 15: Санкт-Петербург, Алтайский и Красноярский края, Удмуртия, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская и Ярославская области. Еще 16 регионов, участвовавших в программе в 2018 году, перейдут в нацпроект автоматически.

Таким образом, всего 31 регион получит доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР от фонда "Сколково", налоговым преференциям, а также экспортному акселератору для выхода на новые рынки. Предприятия, участвующие в региональных программах, смогут рассчитывать на содействие в оптимизации производственных процессов. Кроме того, им предоставят адресную помощь в переобучении сотрудников.

Как сообщили "РГ" в минэкономразвития, общий объем финансирования, которое получат регионы - участники нацпроекта в 2019 году, равен 4 млрд рублей, это на 80 процентов больше, чем выделялось в 2018 году. Почти половина из этих денег - 1,9 миллиарда - пойдет на адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях.

Фото: depositphotos.com
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Льготные займы на сумму до 300 млн под 1% годовых на техперевооружение предоставит Фонд развития промышленности (ФРП). Лимит займов фонда в 2019 году по этому нацпроекту определен в 1,5 млрд руб., а до 2024 года сумма вырастет до 16,5 млрд. На субсидирование процентных ставок по кредитам для участников нацпроекта выделят еще 996 млн. Максимальный размер гранта на НИОКР от фонда "Сколково" равен 300 млн руб., а их количество не ограничивается. Предприятия - участники программы смогут рассчитывать на кредиты от МСП-банка по ставке 8,9%.

Как пояснила "РГ" Юлия Урожаева, директор департамента производительности и эффективности минэкономразвития, в 2017-2018 годах более 100 предприятий участвовали в пилотной программе по повышению производительности труда. 11 тысяч их сотрудников прошли переобучение и повышение квалификации.

В результате реализации нацпроекта к 2024 году планируется обеспечить рост производительности труда на 10 тысячах средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей на 5% в год, напомнила Урожаева.

На помощь 31 региону в повышении производительности труда выделят 4 миллиарда рублей в 2019 году

Регионы, попавшие в нацпроект в 2019 году, делают ставку на развитие производительности труда на системообразующих предприятиях. Так, в Ивановской области участниками регионального проекта стали текстильные и пищевые производства, в Томской - производства химической продукции, электрооборудования, деревообрабатывающие компании, а в Красноярском крае - предприятия по лесопереработке и производству стройматериалов.

"В Челябинской области в прошлом году наибольший рост производительности - 38,7% - зафиксирован в оптовой и розничной торговле. В обрабатывающих производствах показатель ниже - 13,7%. Доля автоматизации среди предприятий региона все еще является недостаточной, и в этом мы видим перспективу для повышения производительности труда. В рамках программы мы окажем поддержку 200 компаниям", - заявил "РГ" губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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