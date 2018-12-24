Петербуржцев познакомят с духовной силой музыки

В Петербурге 25 декабря запускается новый проект "Духовная сила музыки". В его рамках на разных площадках города будут проходить концерты, спектакли и лекции, посвященные классическим произведениям.
Как сообщили "РГ" в оргкомитете проекта, 25 декабря петербуржцы и гости города смогут услышать концерт солистов Академии молодых певцов Мариинского театра и Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
Дата выбрана не случайно. Именно 25 декабря 1818 года впервые была исполнена самая известная рождественская песня "Ночь тиха". В стенах Казанского собора будет представлена аутентичная версия этой композиции.
А 16 января в Мариинском дворце пройдет концерт духовной, церковной и богослужебной музыки. На сцене выступит детский хор Петербургской епархии.
В мае следующего года в Петербурге покажут духовную оперу "Александр Невский".
Кроме того, в рамках проекта будет издан компакт-диск духовных песнопений современных композиторов.