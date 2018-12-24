Новости

Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей 09:32
В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте 09:31
Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою 09:30
Аэропорт Пулково получил имя Федора Достоевского 09:29
Ан-24 повредил крыло при посадке в Иркутской области 09:16
В Приангарье изъяли более 100 тысяч литров поддельного алкоголя 09:05
Видео: водитель BMW выжил после сальто в воздухе в 2,5 оборота 09:05
На Кубани прокуратура проверит ЧП со сходом вагонов электрички 09:04
Володин: Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат реализацию решений президентов 08:18
Под Туапсе из-за селя сошли с рельсов два вагона электрички 08:08
В США приостановка работы правительства может затянуться до января 07:47
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя 07:41
В Германии арестован предполагаемый сторонник террористов 06:59
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными 06:37
В России запустили спутниковый интернет для медицины 06:34
В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок 06:27
Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281 06:03
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне 05:59
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 05:42
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 05:15
В Хабаровском крае охотник на снегоходе провалился под лед 05:11
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного 04:39
На электроподстанции в ЕАО произошел пожар 04:00
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан 03:58
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани прокуратура проверит ЧП со сходом вагонов электрички

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов вагонов электрички в Туапсинском районе Краснодарского края.

В Пермском крае возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов

- По предварительным данным, в результате схода селя с рельсов сошли два вагона пассажирского электропоезда сообщением Белореченская - Гойтх. Погибших нет, движение на участке не было остановлено. Прокуратура же проверит соблюдение требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте, - рассказали в ведомстве.

Как уже писала "РГ", в момент ЧП в составе из четырех вагонов находились 27 пассажиров и два проводника. Пострадали три человека. Как позже выяснилось, от госпитализации они отказались.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Тереза Мэй в рождественском послании упомянула "российское вторжение"
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160