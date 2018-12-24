На Кубани прокуратура проверит ЧП со сходом вагонов электрички

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов вагонов электрички в Туапсинском районе Краснодарского края.

- По предварительным данным, в результате схода селя с рельсов сошли два вагона пассажирского электропоезда сообщением Белореченская - Гойтх. Погибших нет, движение на участке не было остановлено. Прокуратура же проверит соблюдение требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте, - рассказали в ведомстве.

Как уже писала "РГ", в момент ЧП в составе из четырех вагонов находились 27 пассажиров и два проводника. Пострадали три человека. Как позже выяснилось, от госпитализации они отказались.