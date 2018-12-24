СК уточнил данные о пострадавших при сходе вагонов под Туапсе

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту схода с рельсов вагонов электрички в Туапсинском районе. Как сообщили в ведомстве, по уточненным данным, пострадавшими в ЧП значатся два человека.

- В результате происшествия пострадало два человека - женщина и мужчина. У них переломы. Их доставили в больницу города Белореченск, - рассказали в ведомстве.

Как добавили следователи, информация о третьем пострадавшем уточняется. По слухам, это пожилая женщина, у которой случился сердечный приступ. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел сегодня рано утром близ станции Навагинская. В момент схода в составе из четырех вагонов было 27 пассажиров и два проводника.