В Крыму назначен новый министр строительства

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра строительства и архитектуры республики. Указ о назначении опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Новым министром стал Михаил Храмов, сменивший на этом посту Сергея Кононова. О Храмове известно, что до назначения в Совет министров Крыма он работал в Севастополе на разных должностях. Был директором ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", входившего в сферу ЖКХ. Трудился в должности начальника Управления ценообразования в строительстве, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, исполняющего обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя.

Его предшественник Сергей Кононов до последнего времени был одним из долгожителей крымского правительства. На своем посту он работал с 2014 года. Кононов подал в отставку по собственному желанию 10 декабря. Позже Сергей Аксенов публично ставил ему в вину неэффективное управление отраслью и отсутствие механизма оформления жилья дольщиков. В частности, в 2014 году в Крыму был оформлен ряд сделок долевого участия в строительстве жилья, позже ставших проблемными. В результате около 1400 человек лишились возможности регистрации своих прав на недвижимость.