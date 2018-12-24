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24.12.2018 18:35
Рубрика: Экономика

Региональным каналам продлили возможность вещать в аналоге

Текст: Татьяна Шадрина

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) до августа 2020 года продлила возможность использования аналоговых частот региональными телеканалами. К этому времени, по словам замдиректора департамента госполитики в области СМИ Геннадия Трубицына, будет решен вопрос вещания этих каналов в цифровом формате или продолжения вещания в аналоге. Тем более, есть тенденция, что многие региональные каналы аналоговое вещание в крупных городах уже начинают отключать самостоятельно и продолжают вещать в кабеле.

Фото: РИА Новости
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В материалах ГКРЧ отмечается, что есть сложности с доставкой и установкой оборудования для цифрового вещания жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов, риски повышение цен на оборудование или его дефицит в случае повсеместного отключения аналоговых передатчиков в короткий срок.

Для вещания региональных каналов в цифровом формате рассматривается возможности создания специальных врезок в эфире "Общественного телевидения" (канала, который входит в число 20 общероссийских общедоступных каналов, которые транслируются в эфире в цифровом формате), говорил ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Каждый субъект сможет выбрать один из своих региональных каналов, который будет вещать во врезке эфира "Общественного телевидения" 3-4 часа, а остальное время на канале будет идти контент федерального канала.

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