РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами

Россия предложила помощь Индонезии в создании системы предупреждения о цунами и землетрясениях. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях", - написал он у себя в Twitter.

По словам Рогозина, индонезийский посол приглашен, чтобы осмотреть российскую орбитальную систему дистанционного зондирования Земли.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Индонезии в ночь на 23 декабря. Пострадали более тысячи человек, погибли минимум 281.