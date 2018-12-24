Семьям погибших в Соликамске оказывают помощь медицинские психологи

Новости

Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей 09:32
В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте 09:31
Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою 09:30
Аэропорт Пулково получил имя Федора Достоевского 09:29
Ан-24 повредил крыло при посадке в Иркутской области 09:16
В Приангарье изъяли более 100 тысяч литров поддельного алкоголя 09:05
Видео: водитель BMW выжил после сальто в воздухе в 2,5 оборота 09:05
На Кубани прокуратура проверит ЧП со сходом вагонов электрички 09:04
Володин: Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат реализацию решений президентов 08:18
Под Туапсе из-за селя сошли с рельсов два вагона электрички 08:08
В США приостановка работы правительства может затянуться до января 07:47
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя 07:41
В Германии арестован предполагаемый сторонник террористов 06:59
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными 06:37
В России запустили спутниковый интернет для медицины 06:34
В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок 06:27
Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281 06:03
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне 05:59
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 05:42
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 05:15
В Хабаровском крае охотник на снегоходе провалился под лед 05:11
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного 04:39
На электроподстанции в ЕАО произошел пожар 04:00
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан 03:58
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 08:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семьям погибших в Соликамске оказывают помощь медицинские психологи

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
С 24 по 29 декабря 2018 года в диспансерном отделении Соликамского филиала краевой психиатрической больницы №10 организована работа кризисного кабинета.

В нем родственникам и близким погибших при пожаре на СКРУ-3 компании "Уралкалий" медицинские психологи оказывают квалифицированную помощь бесплатно и анонимно.

Обратиться к специалистам можно с 8.00 до 16.30 по адресу: Соликамск, улица Культуры, 3. Регистратура: 8(34253) 4-74-24, телефон доверия: 8(34253) 4-74-20.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
В Соликамске в стволе калийной шахты погибли девять горняков

Кроме того, можно обратиться по следующим телефонам доверия: 8(342)281-26-68 в Перми (взрослые, круглосуточно), 8(800)200-01-22 общероссийский (круглосуточно), 8(800)300-01-22 в Перми (дети, с 9 до 21 часа).

Напомним, специалисты МЧС и психологи работают с семьями и близкими погибших горняков в здании администрации Соликамского городского округа.

Как отмечают в администрации Соликамска, в город начали прибывать первые родственники из Башкирии. Их размещают в муниципальном лагере отдыха "Лесная сказка". Ожидается приезд семьи погибшего из Краснодара.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Тереза Мэй в рождественском послании упомянула "российское вторжение"
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160