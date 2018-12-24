Семьям погибших в Соликамске оказывают помощь медицинские психологи

С 24 по 29 декабря 2018 года в диспансерном отделении Соликамского филиала краевой психиатрической больницы №10 организована работа кризисного кабинета.

В нем родственникам и близким погибших при пожаре на СКРУ-3 компании "Уралкалий" медицинские психологи оказывают квалифицированную помощь бесплатно и анонимно.

Обратиться к специалистам можно с 8.00 до 16.30 по адресу: Соликамск, улица Культуры, 3. Регистратура: 8(34253) 4-74-24, телефон доверия: 8(34253) 4-74-20.

Кроме того, можно обратиться по следующим телефонам доверия: 8(342)281-26-68 в Перми (взрослые, круглосуточно), 8(800)200-01-22 общероссийский (круглосуточно), 8(800)300-01-22 в Перми (дети, с 9 до 21 часа).

Напомним, специалисты МЧС и психологи работают с семьями и близкими погибших горняков в здании администрации Соликамского городского округа.

Как отмечают в администрации Соликамска, в город начали прибывать первые родственники из Башкирии. Их размещают в муниципальном лагере отдыха "Лесная сказка". Ожидается приезд семьи погибшего из Краснодара.