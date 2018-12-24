Шесть школьных предметов будут преподавать по-новому

Министерство просвещения на коллегии в понедельник утвердило шесть новых предметных концепций: "Обществознание", "География", "ОБЖ", "Физкультура", "Искусство" и "Технология".

Что такое концепция? Педагоги, эксперты и ученые договариваются, как именно в России будут учить детей тому или иному предмету. Что обновить в его содержании, в способах подачи материала. Есть и вполне практические вещи. Например, концепция развития географического образования утверждает правила проведения школьных экспедиций, а также методические рекомендации по их организации.

Всего в обсуждении этих важных документов участвовали более 150 тысяч человек. Кто эти люди? Не только школьные учителя, но и большое профессиональное сообщество. Например, "географию" курировали эксперты из Русского географического общества. "Обществознание" - ассоциации учителей права и ассоциации юристов России. "ОБЖ" - министерство по чрезвычайным ситуациям. "Технологию" - Агентство стратегических инициатив и WorldSkills Russia.

Задач было много, но есть и общая для всех: содержание учебного предмета должно соответствовать современным реалиям. К примеру, отработка традиционных для ОБЖ практических умений и навыков будет происходить не только в реальных условиях, но и с использованием электронных образовательных ресурсов.

А в той же "Технологии" вдобавок к традиционному труду добавляется инновационная практика (которая может проходить в том числе в детских технопарках "Кванториум"), подчеркивается важность ранней профориентации школьников. При этом учитывается региональная специфика и потребности конкретного субъекта РФ.

- Минпросвещения реализует комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний в реальных условиях, - пояснила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Всего в планах у министерства - утвердить 20 предметных концепций. До недавнего времени в России реально "работали" только три концепции: по математике, русскому языку и литературе, а также историко-культурный стандарт.

Что значит принятая предметная концепция на практике? Это значит, что стоит ожидать и обновленных образовательных программ, и учебных пособий... Сценарий уже отработан: по истории, например, на всю страну осталось всего три линейки учебников.