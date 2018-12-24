Шесть школьных предметов будут преподавать по-новому

Новости

Севастополь подпишет торговое соглашение с сирийским Тартусом 19:55
На Павелецком направлении переименуют две станции 19:52
В Тольятти найдена убитой 16-летняя девушка 19:50
Анкара заявила о готовности продолжать борьбу с террористами в Сирии 19:49
Ступени храма Вооруженных сил отольют из трофеев вермахта 19:41
Косачев увидел признаки "украинизации" Британии 19:37
Сын Каддафи попросил помощи у Путина в разрешении кризиса в Ливии 19:36
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте 19:31
Орешкин поручил новому главе Росимущества бороться с коррупцией 19:17
Пробки в Москве достигли 10 баллов 19:15
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии 18:59
Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа 18:46
Региональным каналам продлили возможность вещать в аналоге 18:35
Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества 18:35
СК завершил расследование против похитителей певца Авраама Руссо 18:13
Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума 18:06
Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд 17:56
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае 17:51
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции 17:50
Минтранс разъяснил порядок переоформления "невозвратных" ж/д билетов 17:38
В ростовский зоопарк из Дании приехал карликовый бегемот 17:35
Техасская нефть подешевела до 45 долларов впервые с июля 2017 года 17:33
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года 17:17
В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС 17:16
В СК переданы материалы о рабском труде женщин в мордовской колонии 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
24.12.2018 20:07
Рубрика: Общество

Шесть школьных предметов будут преподавать по-новому

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения на коллегии в понедельник утвердило шесть новых предметных концепций: "Обществознание", "География", "ОБЖ", "Физкультура", "Искусство" и "Технология".
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Что такое концепция? Педагоги, эксперты и ученые договариваются, как именно в России будут учить детей тому или иному предмету. Что обновить в его содержании, в способах подачи материала. Есть и вполне практические вещи. Например, концепция развития географического образования утверждает правила проведения школьных экспедиций, а также методические рекомендации по их организации.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Как школьнику попасть в престижный вуз по "цифровому следу"

Всего в обсуждении этих важных документов участвовали более 150 тысяч человек. Кто эти люди? Не только школьные учителя, но и большое профессиональное сообщество. Например, "географию" курировали эксперты из Русского географического общества. "Обществознание" - ассоциации учителей права и ассоциации юристов России. "ОБЖ" - министерство по чрезвычайным ситуациям. "Технологию" - Агентство стратегических инициатив и WorldSkills Russia.

Задач было много, но есть и общая для всех: содержание учебного предмета должно соответствовать современным реалиям. К примеру, отработка традиционных для ОБЖ практических умений и навыков будет происходить не только в реальных условиях, но и с использованием электронных образовательных ресурсов.

А в той же "Технологии" вдобавок к традиционному труду добавляется инновационная практика (которая может проходить в том числе в детских технопарках "Кванториум"), подчеркивается важность ранней профориентации школьников. При этом учитывается региональная специфика и потребности конкретного субъекта РФ.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Блокчейн-технологии могут прийти на смену ЕГЭ

- Минпросвещения реализует комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний в реальных условиях, - пояснила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Всего в планах у министерства - утвердить 20 предметных концепций. До недавнего времени в России реально "работали" только три концепции: по математике, русскому языку и литературе, а также историко-культурный стандарт.

Что значит принятая предметная концепция на практике? Это значит, что стоит ожидать и обновленных образовательных программ, и учебных пособий... Сценарий уже отработан: по истории, например, на всю страну осталось всего три линейки учебников.

Общество Образование Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя