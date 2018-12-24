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24.12.2018 14:24
Рубрика: Общество

Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"

Текст: Наталия Ячменникова
Следователи приступили к изучению материалов по делу о повреждении в космическом корабле "Союз-МС-09".
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По оценкам экспертов, результаты экспертизы ожидаются к концу декабря. Только после этого можно будет говорить о природе происхождения этого отверстия. 

Тем не менее, вопрос, откуда взялась "черная дыра" в космическом корабле, остается самым горячим. И сегодня, естественно, он прежде всего прозвучал на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Отвечал космонавт Сергей Прокопьев, который несколько дней назад вернулся с орбиты.  Вместе с космонавтом Олегом Кононенко, который сейчас не просто работает на орбите, а возглавляет экипаж МКС, Сергей участвовал в осмотре дыры в обшивке корабля "Союза МС-09" во время выхода в открытый космос.

Как рассказал Сергей Прокопьев, для него подготовка к этой работе шла на борту станции. "Готовился по печатным и видеоматериалам. По ходу пьесы нам пришлось добавлять что-то свое, очень помогала Земля", - сказал Прокопьев.

По его словам, это был очень сложный выход. Использовались сразу две стрелы. Было очень много укладок с инструментами, которые требовали к себе большое количество страхующих карабинов.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Кто сделал отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09"

Как отметил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, на Землю доставлены материалы, которые соседствовали с отверстием с внешней стороны корабля "Союз" и которые обеспечивали его герметичность. Компетентные органы проведут соответствующую материаловедческую экспертизу.

"Только после этого можно будет однозначно говорить про природу и время происхождения этого отверстия", - сказал он. Власов подчеркнул, что самое главное в этой ситуации - профессиональная деятельность специалистов на МКС и на Земле, а также благополучное возвращение экипажа.

Российским космонавтам, чтобы добраться до места отверстия, пришлось вскрыть теплоизоляцию и противометеоритную защиту корабля "Союз". Они работали резаком и ножницами по металлу. Осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности. Это была беспрецедентная операция в космосе. Контейнер с соскобами с дыры и образцами обшивки корабля привезены на Землю.

Напомним, в конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, причиной стала  утечка воздуха в пристыкованном к станции корабле "Союз МС-09": через отверстие в шпангоуте бытового отсека. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев заделали отверстие изнутри отсека двумя слоями герметика. Герметичность станции была восстановлена.

"Когда  и как появилось отверстие, кто его просверлили - ответят следственные органы", - сказал Сергей Прокопьев.  По его словам, инцидент с отверстием на корабле показал слаженность экипажа Международной космической станции. "Мы взаимодействовали очень здорово в процессе выхода из нештатной ситуации. Как бы не складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любым событиям", - сказал он.

Общество Космос
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