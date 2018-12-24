Соучастника атаки на Charlie Hebdo будут судить во Франции

Во Франции вскоре пройдет суд над Петером Шерифом, он же Абу Хамза, известным исламским террористом, задержанным недавно в Африке. Об этом сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

36-летний террорист, приближенный братьев Куаши, которые в январе 2015 года устроили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и убили 12 человек, был задержан в середине декабря в Джибути, куда прибыл из Йемена по поддельным документам, и на днях экстрадирован во Францию. Его обвиняют в создании террористической организации.

В прошлом, пишет австрийская газета Der Standart, Шериф воевал в Ираке на стороне "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). В 2004 году его арестовали американские военные и поместили в тюрьму Абу Грейб. Однако в марте 2007-го ему удалось бежать в Сирию, где он присоединился к экстремистам. Там его вновь арестовали и передали Франции, где Шериф провел полтора года в тюрьме. А когда его до суда выпустили на свободу, сумел скрыться и объявился в Йемене. Там он снова включился в террористическую деятельность "Аль-Каиды" и содействовал приезду из Франции в тренировочный лагерь организации братьев Куаши. Французские СМИ предполагают, что Абу Хамза финансировал подготовку к нападению на редакцию журнала Charlie Hebdo.

И теперь опасный террорист наконец предстанет перед французским судом и, по словам Кастанера, должен будет ответить за свои деяния.