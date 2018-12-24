Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военные повели себя не очень красиво во время отдыха в одном из пансионатов на границе с Крымом. Произошло все 30 ноября. Именно в этот день на базе отдыха в Геническом районе появились незванные гости - бойцы 57-й бригады ВСУ. Они заявили, что будут жить в пансионате в связи с введением в стране военного положения.

Что делали вояки в течение двух дней - неизвестно, но приехавший на базу директор был в шоке от увиденного. "Было разбито витражное стекло в холле администрации. В номерах - беспорядок, кругом - пустые бутылки из-под алкоголя", - рассказал владелец объекта.

Кроме этого, из двух номеров исчезли новые плазменные телевизоры стоимостью почти 30 тысяч рублей каждый. Заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было.

А в ВСУ просто посмеялись над пострадавшим. "На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна", - цитирует РИА Новости директора.