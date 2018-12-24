В Европейских играх будут участвовать 200 белорусских спортсменов

Европейские игры в Минске в 2019 году станут более масштабным форумом, чем чемпионат мира по хоккею 2014 года, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Он уточнил, что во время чемпионата мира были задействованы только несколько ледовых арен. Количество спортивных объектов, которые примут участников предстоящего форума, "значительно превосходит".

Министр напомнил, что в играх будет представлено 23 вида спорта. "Только 200 спортсменов из Беларуси примут участие", - уточнил министр.

Касаясь проблемы призовых министр отметил, что это реальность сегодняшнего дня, в которой приходится работать. И необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы молодой специалист из спорта не уходил.

"Европейские игры надо приравнять к олимпийским играм для того, чтобы была такая же стипендия, как и за олимпийские игры", - предложил Ковальчук, передает Sputnik.

В 9 видах спорта будет проводиться отбор на Олимпийские игры, напомнил министр.

"Несомненно, приедут спортсмены, которые захотят отобраться и напрямую попасть на олимпийские игры в Токио", - подчеркнул Сергей Ковальчук и отметил, что положение о безвизовом въезде должно привлечь на форум большее количество болельщиков.

Накануне президент Александр Лукашенко, говоря о подготовке к Европейским играм, заявил, что "на домашних аренах при поддержке зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности".