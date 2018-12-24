Видео: Две легковушки таранят на перекрестке пожарную машину

Раньше, каких-то лет 100-150 назад, пожарным повсюду были уважение и почет, не то, что сейчас. Только загорится где жилой дом или лабаз - для горожан действо начинается почище, чем архиерейское богослужение.

"Скачок"-сигнальный впереди всех летит на лихом рысаке, в рожок дудит: посторонись, честной народ, освободи мостовую! Пожарные-удальцы на помощь погорельцам спешат! За "скачком" уже брандмейстер мчится на четверке вороных, а то и сам брандмайор: шлем начищенный блестит как солнце, усища залихватские почище, чем у кавалергардов. За ним - несколько повозок с помпами, "топорники" - дюжие молодцы с баграми да ведрами: эгегей!

Завидя такую кавалькаду, многолюдную, шумную и блестящую, замирал народ в восторге и ужасе, к стенам домов жался, уступая дорогу удальцам "топорникам", любуясь осанкой и усами красавца-брандмайора.

А сейчас что? В голландском Гронингене пожарный автомобиль мчится по городу со включенной сиреной и мигающими спецсигналами и все равно на перекрестке его не пропускают. Сразу две легковушки врезались в спецавтомобиль. Похоже, что просто не услышали звук сирены и не увидели машину из-за идущего параллельным курсом автобуса. Мир становится все суетливее, шумнее и бестолковее, вы не находите?