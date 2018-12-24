Видео: водитель BMW выжил после сальто в воздухе в 2,5 оборота

Продюсеры "Форсажа" и "Такси", отпихивая друг друга локтями и плечами, рыщут по больницам Восточной Словакии, ищут безымянного героя этого видео, чтобы подписать с ним, будущей звездой своих франшиз, миллионный контракт. И пока не находят.

44-летний владелец BMW каким-то чудом наехал на отбойник на обочине перед въездом в тоннель и как с трамплина подлетел метра на четыре вверх. Попробуй он повторить такое еще раз - не удалось бы и после ста попыток, но, кажется, он и не согласится на повторы, да и врачи пока не разрешат.

Слишком быстро набрав высоту на взлете, его автомобиль не вписался в профиль арки, чиркнул крышей и лобовым стеклом по потолку и по красивой глиссаде пошел вниз, сделав один кувырок через голову и два с половиной оборота вокруг своей оси - красота…

Хотите верьте, хотите нет, но водитель после жесткой посадки выжил. Даже без переломов обошелся, лишь ушибы и синяки по всему телу. И на контракт с "Форсажем" он не пойдет - после такого головокружительного полета руководство BMW просто обязано сделать его лицом компании.