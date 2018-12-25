Американец установил на Smart ForTwo реактивный двигатель

Миллионы поклонников Ремарка прекрасно помнят, как герои "Трех товарищей" дурачили незнакомых автомобилистов, поставив на свой неказистый драндулет супермощный двигатель. Спровоцировав гонку на пари, Роберт, Отто и Готтфрид легко выигрывали у азартных спорщиков на роскошных дорогих лимузинах один заезд за другим, выжимая к финишу из своей машины десятки непонятно как уместившихся под капотом лошадиных сил.

Их непобедимого железного коня, маленького, но неудержимого на трассе, звали "Карлом", и именно это имя приходит на ум, когда видишь то, что сделал со своим Smart ForTwo некий Билл Берг из американского городка с химическим названием Теллурида.

Этот Билл пошел дальше трех довоенных немцев и оснастил свой автомобиль-коротышку, ни больше ни меньше, а реактивным двигателем GE T58. Агрегат таит в себе 2000 (две тысячи, Карл! Отто, Готтфрид, слышите?) лошадиных сил и за 9 секунд разгоняет Smart до космических 274 км/ч. Можно ли при такой скорости и свисте в ушах что-то разглядеть на обочине? Маловероятно.

То, что ради аэродинамики пришлось полностью перекомпоновать салон, пожертвовав пассажирским сиденьем и багажным отсеком, это еще пустяки. С этим изобретатель смирился легко. Беда в другом: за пять минут работы двигатель нового "Карла" проглатывает без остатка аж 68 литров топлива. Многовато. Но разве об этом должен думать Smart-пилот, когда из сопла за его спиной вырывается jet-пламя, а глаза у всех пешеходов и других водителей уважительно вылезают из орбит?

Одно в предложенном видео настораживает всех зрителей по обе стороны Атлантики: изобретатель-рационализатор Билл Берг, также по совместительству храбрец-пилот, так ни разу и не нажал на видео на педаль газа. Ни разу не промчался по трассе, сжигая придорожную траву и оплавляя асфальт в красивые валуны смолы и песчаника. Только ходил вокруг машины, только показывал нам корпус двигателя, только слепил пламенем из сопла и надувал щеки.

Выдает ли его пепелац реактивные 200 с лишним км/ч - вот о чем спорят эксперты в комментариях под видео. Ни шины, ни корпус двигателя, ни гладкий и округлый, без единого синяка или перелома, корпус самого Билла Берга не дают в этом уверенности. А вы что думаете?