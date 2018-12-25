Брестский фонарщик приглашает поклонников на новогоднее представление

Ровно десять лет на главной пешеходной улице Бреста - тысячелетнего города синеокой - ежедневно зажигает и гасит старинные фонари фонарщик, одетый в темно-синий мундир, к поясу которого прикреплены часы и огниво. Горожане утверждают, что он похож, как две капли воды, на героев сказок Андерсена.

Электрик подводных кораблей по первой специальности, городской волшебник появился в древнейшем белорусском городе еще 30 лет назад и с тех пор не устает дарить людям надежду и радость. Местные знатоки, между прочим, советуют подержаться за пуговицу на форме фонарщика. Они утверждают, что если при этом еще и загадать желание, оно обязательно сбудется.

А чтобы не терять времени даром, в местном областном центре молодежного творчества поставили новогоднюю сказку "Магический кристалл", посвященную тысячелетию города. Заместитель директора учреждения Олег Клунин пояснил БЕЛТА, что в основу сказочного музыкального представления и положена легенда, рассказанная брестским фонарщиком.

Это история для детей и взрослых "о дружбе и верности, волшебстве и чудесах, которые делают мир добрее и лучше". Время появления фонарщика, как известно, зависит от времени захода солнца. Как правило, он появляется на улочках города в сумерках, а заканчивает свой ритуал, когда совсем стемнеет. Точное время подскажут специально установленные для этого часы в начале улицы. На них так и написано "Время зажжения фонарей". Автор сценария рождественского сюрприза - Олег Клунин, а в режиссерском амплуа выступила заведующая отделом ЦМТ Ирина Кутень.

Эта сказка, признался Клунин, была написана еще восемь лет назад, а в преддверии тысячелетнего юбилея Бреста в центре решили ее адаптировать к современным условиям. Появились новые городские легенды, которые очень удачно вписались в сюжет истории о магическом кристалле, который ищут главные герои спектакля.

Музыкальное представление начинается с мелодии средневекового танца в исполнении маленьких фонарщиков. Декорации в прологе стилизованы под главные архитектурные достопримечательности героического города. Спектакль длится без малого полтора часа. В его подготовке участвовали практически все ведущие художественные коллективы ЦМТ, а в игровой программе задействовано около 200 учащихся центра.