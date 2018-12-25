Денис Мацуев, пианист:

Иногда случается так: стою в пробке, а у меня скоро концерт, на который купили билеты пять тысяч человек. Смотрю вперед и понимаю, что ситуация абсолютно бесперспективная. Тогда приходится выскочить из машины, пробежать пешком, спуститься поскорее в метро. Нарушать я не люблю, потому что это может привести к большим неприятностям. Безусловно, тогда ты понимаешь, нужно что-то наконец предпринять, чтобы поднять пропускную способность автомобильных дорог. Теперь разрешенная скорость на некоторых федеральных трассах может быть повышена с 90 до 110 км/ч. Однако в обсуждениях об увеличении скорости должны участвовать разные инстанции. Потому что у нас в стране бесконечное количество дорог и развязок.

И, несмотря на то, что Москва стала красавицей, я ее обожаю, это один из самых гениальных городов мира, пробки здесь - проблема номер один, которая мешает жить. Попасть в столицу или выехать в какой-то другой город очень сложно.

Какая скорость на наших дорогах должна быть максимально допустимой? Это сложный вопрос. Когда ты едешь, к примеру, в Германии по highwaу, там нет ощущения ограничения скорости вообще никакой. Но там и качество дорог другое. С другой стороны, есть Америка, где на хайвеях больше 70 или 80 миль в час ехать нельзя. Ты тащишься, как трактор, и все водители соблюдают эту скорость. Даже бабушки с дедушками в своих огромных автомобилях спокойно себя чувствуют, потому как знают, что они гарантированно будут в нужном месте в нужное время.

Если же мы говорим об увеличении скорости на наших дорогах, все-таки должны приниматься какие-то решения с адаптацией к нашим реалиям, к нашей действительности, нашему качеству дорог, их ширине и, конечно, погодным условиям. Сильно увеличивать скорость, конечно, опасно. Все знают поговорку "Какой русский не любит быстрой езды!", и наши водители станут этим злоупотреблять.

Я часто слышу обсуждения о превышениях скорости на дорогах, но мне, прежде всего, хочется говорить о культуре вождения, которая у нас в стране почему-то отсутствует. Ведь чтобы на дорогах соблюдался какой-то элементарный этикет, уважение водителей друг к другу, достаточно просто соблюдать основные правила дорожного движения. На мой взгляд, многое зависит от водителя: большинство подрезают, торопятся, нарушают. Даже при большой перегруженности автотрасс машинами, при том, что сейчас непогода и все мы проклинаем московские пробки, все равно нужно уважительнее относиться друг к другу. Я сам регулярно опаздываю на концерты из-за плотного движения, но считаю, что нужно уметь просто взять и пропустить. Думаю, это гораздо легче преодолеть, если ты будешь знать, что сделал кому-то приятное. Не нужно подстраиваться под уже сложившиеся правила наших дорог: кто первый, тот и прав, кто наглее, тот и прав.