До 110 километров в час увеличится допустимая скорость на пяти участках дорог в Псковской области и Пермском крае в 2019 году. Быстрее можно будет ездить еще на восьми автодорогах.

Росавтодор вместе с ГИБДД постоянно корректируют скоростной режим на федеральных трассах. Допустимую скорость увеличивают на участках, где транспортные и пешеходные потоки разведены на разные уровни, есть электроосвещение, барьерные ограждения по оси, а также противоослепляющие экраны. То есть там, где повышены меры безопасности дорожного движения, и увеличение скоростного режима не должно привести к росту аварий. Цель - поднять пропускную способность участков дорог до 90 и 110 километров в час, пояснили "РГ" в Росавтодоре.

На тех участках, где решено повысить предельно разрешенную скорость, вносятся изменения в проект организации дорожного движения, а затем уже меняют дорожные знаки. В этом году с 70 до 90 километров в час увеличена скорость на четырех участках автомобильной дороги М-7 "Волга" в Республике Татарстан.

Где поедем быстрее в 2019 году

В следующем году увеличить скоростной режим до 110 километров в час хотят сразу на нескольких участках федеральных автомобильных дорог в Псковской области и в Пермском крае.

В Псковской области речь идет о следующих участках: 419-616 км М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой. А также 178-542 км трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. На 105-141 км автотрассы Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков. На 4-59 км А-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой.

В Пермском крае планируется увеличить скорость на участке 33-47 км трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург.

В перспективе хотят скорректировать скоростной режим на М-8 "Холмогоры", Р-22 "Каспий", М-5 "Урал", А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь, Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, А-370 "Уссури", Р-217 "Кавказ".