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Рубрика: В мире

Депутат Рады Мосийчук снова подрался в прямом эфире

Текст: Андрей Васильев
Один из самых неадекватных политиков в украинской Верховной Раде, депутат от радикальной партии и бывший участник так называемого АТО Мосийчук снова устроил дебош в прямом эфире.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фото: Стрингер / РИА Новости Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фото: Стрингер / РИА Новости
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фото: Стрингер / РИА Новости

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала NewsOne в программе "Эпицентр украинской политики".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Мосийчука, пришедшего на программу с тростью, возмутили слова известного украинского политолога, доктора политических наук Александра Семченко, который, кстати, единственный в студии, говорил на русском языке. После того, как политолог назвал депутата "душевнобольным", Мосийчук оскорбил Семченко и, взмахнув тростью, обозвал его нецензурным словам, заключив тираду словами: "Во мне сорок осколков!". На пути разъяренного украинского народного избранника встал телеведущий. Когда оппоненты сели на свои места, Семченко повторил свою фразу, добавив, что таким политикам не место в Раде.

Мосийчук вскипел и решительно направился к оппоненту, успевшему занять боевую стойку. После непродолжительной пикировки схватка была переведена в партер, при этом доктор наук занял более удобную позицию. Повалив оппонента на пол, он сел на него сверху и попытался провести боевой удушающий прием. В ответ Мосийчук нашел слабое звено у Семченко, попытавшись сломать ему очки. На помощь отчаявшемуся ведущему пришли зрители и вскоре противников разняли. При этом Мосийчук успел ударить Семченко тростью по плечу и после этого не смог угомониться, угрожая убить политолога.

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Мосийчук, о котором говорят, что его нужно лечить в "доме скорби", а не давать доступ к микрофону, не в первый раз устраивает дебоши на телеканалах Украины, куда его, тем не менее, зовут с завидным постоянством, сознательно подталкивая на провокации.

В августе он отличился дважды. Сначала обвинил своего оппонента, члена блока Петра Порошенко Лещенко в участии в гей-параде, назвав того "бородатой женщиной". При этом ударив своей любимой тростью. После того, как им не хватило украинских слов, оппоненты, которых с трудом разняли, стали браниться уже на ненавидимом ими русском языке.

Через неделю в эфире другого ток-шоу в участии в гей-параде обвинили самого Мосийчука, намекая на членство в радикальной партии Ляшко, известного своей нетрадиционной ориентацией. Мосийчук снова полез в драку.

А повод в очередной раз заговорить об адекватности этого "псевдополитика" представился после того, как Мосийчук призвал "разбомбить Крымский мост, призвав на помощь бога и инопланетян".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине РГ-Видео
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