ДНР заявила о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки республики, заявил во вторник на экстренном брифинге для журналистов о прибытии со стороны Украины в Красногоровку, находящуюся западнее Донецка, железнодорожного состава с токсичным веществом. Оно может быть использовано для масштабной провокации, имеющей конечной целью убедить население Украины в необходимости проведения наступления на ДНР, на которую Киев намерен списать ответственность за эту бесчеловечную акцию. При этом в зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных граждан.