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25.12.2018 15:16
Рубрика: В мире

ДНР заявила о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

Текст: Андрей Васильев

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки республики, заявил во вторник на экстренном брифинге для журналистов о прибытии со стороны Украины в Красногоровку, находящуюся западнее Донецка, железнодорожного состава с токсичным веществом. Оно может быть использовано для масштабной провокации, имеющей конечной целью убедить население Украины в необходимости проведения наступления на ДНР, на которую Киев намерен списать ответственность за эту бесчеловечную акцию. При этом в зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных граждан.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По словам представителя Народной милиции ДНР, бочки в составе забиты под завязку жидкостью синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Состав разгружался военнослужащими ВСУ, одетыми в защитные комплекты, цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Фото: Александр Максименко / РИА Новости
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При этом консультационные услуги, а фактически прямые указания украинским силовикам дают британские и американские военные инструкторы, прибывшие на Донбасс.

Басурин призвал международной организации отреагировать на данную информацию. "Порошенко и его пособники за годы войны с собственным народом пролили слишком много крови. Не допустите очередной катастрофы", - подчеркнул Басурин, обратившись к международному сообществу.

Напомним, что ранее власти ДНР сообщали о готовящемся 14 декабря наступлении на Донбасс по схожему сценарию. По замыслу устроителей провокации, должна была быть организована диверсия на химическом заводе "Стирол" в Горловке. Для инструктажа и организации проведения химической атаки в Донбасс прибыли британские военные специалисты из Великобритании, уточнил Басурин, добавив, что эти "кураторы" требуют реальных жертв среди мирного населения, обосновывая это тем, что "последние постановки в Сирии, (при участии "Белых касок"), не имели желаемого эффекта".

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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