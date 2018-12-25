ДНР заявила о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки республики, заявил во вторник на экстренном брифинге для журналистов о прибытии со стороны Украины в Красногоровку, находящуюся западнее Донецка, железнодорожного состава с токсичным веществом. Оно может быть использовано для масштабной провокации, имеющей конечной целью убедить население Украины в необходимости проведения наступления на ДНР, на которую Киев намерен списать ответственность за эту бесчеловечную акцию. При этом в зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных граждан.
По словам представителя Народной милиции ДНР, бочки в составе забиты под завязку жидкостью синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Состав разгружался военнослужащими ВСУ, одетыми в защитные комплекты, цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
При этом консультационные услуги, а фактически прямые указания украинским силовикам дают британские и американские военные инструкторы, прибывшие на Донбасс.
Басурин призвал международной организации отреагировать на данную информацию. "Порошенко и его пособники за годы войны с собственным народом пролили слишком много крови. Не допустите очередной катастрофы", - подчеркнул Басурин, обратившись к международному сообществу.
Напомним, что ранее власти ДНР сообщали о готовящемся 14 декабря наступлении на Донбасс по схожему сценарию. По замыслу устроителей провокации, должна была быть организована диверсия на химическом заводе "Стирол" в Горловке. Для инструктажа и организации проведения химической атаки в Донбасс прибыли британские военные специалисты из Великобритании, уточнил Басурин, добавив, что эти "кураторы" требуют реальных жертв среди мирного населения, обосновывая это тем, что "последние постановки в Сирии, (при участии "Белых касок"), не имели желаемого эффекта".