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Рубрика: В мире

Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Москву

Текст: Андрей Васильев

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о своем готовящемся визите в Москву. Пи этом он не уточнил сроки приезда в российскую столицу. Основной целью визита, по его словам, будет обсуждение процесса вывода американских войск, который должен начаться в ближайшие дни, сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu.

Фото: Presidential Press Service via AP
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Чавушоглу также озвучил ряд важных заявлений. В частности, глава турецкого МИДа, как сообщает Reuters, дал понять, что Анкара и Вашингтон договорились выработать соглашение по сирийскому городу Манбидж к тому времени, когда будет завершен полный вывод войск США из Сирии. В соответствии с "дорожной картой" Манбиджа Турция и США приняли решение о полном выводе курдской милиции YPG из города. Анкара считает YPG террористической организацией. Чавушоглу заявил, что Франции "будет невыгодно" сотрудничать с курдской милицией, на чем настаивает французский президент Макрон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии, заявив о победе над террористической организацией  ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") в этой стране. Трамп сказал, что не будет рисковать жизнями солдат и продолжать выделять миллиарды долларов на поддержку силовой операции против боевиков. Американский воинский контингент планируется вывести из Сирии в срок до трех месяцев.

Анкара выразила удовлетворение решением Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу Белого дома прибыть в эту страну с официальным визитом в 2019 году.

О своем прекращении участия в коалиции, возглавляемой американцами в Сирии, заявил ряд американских союзников, за исключением Франции.

В мире Ближний Восток Турция Российско-турецкие отношения
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