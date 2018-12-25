Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Москву

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о своем готовящемся визите в Москву. Пи этом он не уточнил сроки приезда в российскую столицу. Основной целью визита, по его словам, будет обсуждение процесса вывода американских войск, который должен начаться в ближайшие дни, сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu.

Чавушоглу также озвучил ряд важных заявлений. В частности, глава турецкого МИДа, как сообщает Reuters, дал понять, что Анкара и Вашингтон договорились выработать соглашение по сирийскому городу Манбидж к тому времени, когда будет завершен полный вывод войск США из Сирии. В соответствии с "дорожной картой" Манбиджа Турция и США приняли решение о полном выводе курдской милиции YPG из города. Анкара считает YPG террористической организацией. Чавушоглу заявил, что Франции "будет невыгодно" сотрудничать с курдской милицией, на чем настаивает французский президент Макрон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии, заявив о победе над террористической организацией ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") в этой стране. Трамп сказал, что не будет рисковать жизнями солдат и продолжать выделять миллиарды долларов на поддержку силовой операции против боевиков. Американский воинский контингент планируется вывести из Сирии в срок до трех месяцев.

Анкара выразила удовлетворение решением Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу Белого дома прибыть в эту страну с официальным визитом в 2019 году.

О своем прекращении участия в коалиции, возглавляемой американцами в Сирии, заявил ряд американских союзников, за исключением Франции.