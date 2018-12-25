Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Белый дом подтвердил информацию, что президент США Дональд Трамп получил приглашение от своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Анкару в следующем году.

"Ничего конкретного мы сейчас не планируем, глава государства открыт к возможной встрече в будущем", - подчеркнули в пресс-службе американской администрации.

Отметим, что в ходе последних телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря, президенты двух стран обсудили ситуацию в Сирии (САР).

Эрдоган сообщил Трампу, что ему для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в Росиии террористической организации "ИГИЛ") не нужны "Силы народной самообороны Сирии" и бойцы курдской партии "Демократический союз".

Позже турецкий лидер заявил, что Вашингтон одобрил проведение новой военной операции на севере САР. Целью станут курдские формирования, базирующиеся к востоку от Евфрата. Операция может начаться "в любое время таким образом, чтобы не навредить военным США".